الكويت تحذر من السفر لتركيا بعد تزايد وفيات كورونا

وقالت المصادر -وفقا لصحيفة "القبس" الكويتية، إن هناك احتمالات لإضافة تركيا إلى قائمة الدول الـ34 التى يمنع القادمون منها من دخول الكويت، وذلك بعد وفاة عدد من المواطنين الكويتيين بفيروس كورونا المستجد بها خلال الأسابيع الماضية.

وأوضحت أن لجنة كورونا سترفع تقريرا اليوم إلى وزير الصحة الكويتى الشيخ الدكتور باسل الصباح، حول آخر مستجدات الوضع الصحى فى البلاد، وآخر مؤشرات الوباء إقليميا ودوليا، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء الكويتى فى اجتماعه الأسبوعى غدا الاثنين.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة "ووهان" الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضى.