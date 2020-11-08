عاجل.. سماع دوى انفجارات فى مدينة درعا بـ سوريا

أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان، بسماع دوى انفجارات بمناطق متفرقة فى مدينة درعا، تزامناً مع أصوات إطلاق نار، ناجمة عن سقوط قذائف أطلقتها قوات النظام على مناطق بالمدينة.





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