وفد سعودي يزور العراق لتحضير اجتماع مرتقب للأمير محمد بن سلمان

قالت وكالة الأنباء السعودية، إن وفدا سعوديا بقيادة وزيري الصناعة والزراعة ومحافظ البنك المركزي زار العراق اليوم الأحد.

وأوضحت الوكالة الرسمية، أن "الزيارة تأتي في إطار الأعمال التحضيرية لانعقاد مجلس التنسيق السعودي العراقي في دورته الرابعة وتمهيدا للاجتماع المرتقب بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي"، مشيرة إلى أن "الوفد السعودي سيلتقي خلال الزيارة، مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي".

كما ستعقد، خلال الزيارة، اجتماعات بين الجانبين لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، إلى جانب عقد عدد من اللجان المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي العراقي لمناقشة التقدم في الموضوعات والأنشطة المرتبطة بأعماله وأبرز ما تم إنجازه والاتفاقيات الموقعة بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية كافة بما يسهم في الارتقاء بالعلاقات الثنائية.

وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، جدد تأكيده خلال اتصال هاتفي، من مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء العراقي، على "حرص المملكة على أمن العراق الشقيق واستقراره، وعلى تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات".

من جانبه، قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، عقب زيارة إلى العاصمة العراقية، ولقائه الكاظمي "تجمعنا مع العراق روابط عميقة وراسخة"، مضيفا أنه بحث مع رئيس الوزراء العراقي التحديات المشتركة للبلدين".