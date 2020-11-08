الرئيس الإيراني: أمام البيت الأبيض فرصة لتصحيح الأخطاء ”المأساوية”

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن الإدارة الأمريكية الجديدة أمام فرصة تمكنها من تدارك الأخطاء التي ارتكبتها الإدارة السابقة والتخلي عن سياسة عدم احترام القوانين والتعهدات الدولية.
وأضاف أن بلاده تنفذ التزاماتها الدولية طالما التزمت جميع الأطراف و"تنتهج التعامل البناء مع العالم استراتيجية لها". في المقابل، أوضح روحاني أن "الإدارة الأمريكية انتهجت سياسة مأساوية ومضللة طيلة السنوات الثلاث الماضية، وقد أدينت من قبل شعوب العالم والشعب الأمريكي في الانتخابات الأخيرة".
جاء كلام روحاني أثناء اجتماع الفريق الاقتصادي الحكومي في العاصمة طهران حيث دعا الرئيس الإيراني إلى "تعزيز الأمن والتنمية في المنطقة في ظل التعاون بين إيران وجيرانها (...) واتباع طريق الاستقرار والنمو الاقتصادي للبلاد بقوة وبسرعة" مذكرا بأن شعب إيران بصموده في وجه "الحرب الاقتصادية المفروضة، أثبت أن سياسة الضغط الأقصى الأمريكية محكوم عليها بالفشل".
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