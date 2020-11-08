الرئيس الفلسطينى يهنئ بايدن بفوزه فى انتخابات الرئاسة الأمريكية

وقال عباس فى بيان "أهنئ الرئيس المنتخب جو بايدن بفوزه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية للفترة القادمة". وأضاف "وأتطلع للعمل مع الرئيس المنتخب بايدن وإدارته". وكانت شبكة CNN الأمريكية، أكدت فوز المرشح الديمقراطى جو بايدن، بانتخابات الرئاسة الأمريكية، بعد فوزه بـ 20 صوتا فى المجمع الانتخابى بولاية بنسلفانيا، مما جعله يتخطى 270 صوتًا انتخابيًا مطلوبًا للفوز.

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