رئيس السيادة السودانى لـ بايدن: نتطلع لتعزيز السلام والعلاقات المستدامة

أعرب رئيس مجلس السيادة السودانى، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، عن تهنئته للرئيس الأمريكى المنتخب جوزيف بايدن، ونائبته كامالا هاريس، بفوزهما فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية للعام 2020.





وفى تغريدة عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، كتب البرهان: "تتطلع حكومة السودان إلى الشراكة مع الإدارة المنتخبة فى واشنطن لبناء علاقات مستدامة تخدم مصالح البلدين، وتؤدى إلى تعزيز السلام والاستقرار فى السودان والمنطقة". وكانت إدارة الرئيس الجمهورى دونالد ترامب أعلنت عن رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على السودان، كما أشرفت على مباحثات للسلام بين السودان وإسرائيل، فى ثالث اتفاق سلام للدولة العبرية مع الدول العربية هذا العام بعد اتفاقين مع الإمارات والبحرين.

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