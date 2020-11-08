قفزة قياسية جديدة فى إصابات ووفيات كورونا بالأردن

وبذلك يرتفع إجمالى عدد حالات الإصابة فى المملكة إلى 109321 حالة، بينما يرتفع إجمالى عدد الوفيات إلى 1233 حالة.
وذكرت وزارة الصحة، بحسب "روسيا اليوم"، أن عدد الحالات التى أدخلت اليوم للعلاج فى المستشفيات المعتمدة بلغ 230، وإجمالى عدد الحالات التى تتلقّى العلاج فى المستشفيات 1959، بينما يخضع بقية المصابين للعزل المنزلى.
ولفتت إلى أنه تم إجراء 23056 فحصا مخبريا، ليصبح إجمالى عدد الفحوصات 2040687.
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