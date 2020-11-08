صور.. السعودية تستقبل الفوج الثالث من معتمرى الخارج

وبحسب "وكالة الأنباء السعودية"، سيخضع المعتمرون للعزل الطبى لمدة ثلاثة أيام قبل أداء مناسك العمرة فى فنادق مؤهلة جُهزت وفق أعلى المعايير والإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19" حفاظًا على صحة الإنسان.

وأكدت الوزارة، بأنها سخرت إمكاناتها ورفعت من مستوى جاهزيتها لخدمة ضيوف الرحمن، كما هيأت الفرص لجميع المشغلين لرفع الكفاءة التشغيلية للقطاع بهدف متابعة رحلة ضيوف الرحمن والتأكد من أن يكونوا فى أجواء آمنة وصحية أثناء أدائهم لمناسك العمرة والزيارة.

وتأتى تلك الخطوة تنفيذًا للتوجيهات الكريمة بالسماح لأداء العمرة والزيارة تدريجيًا وفق أربع مراحل، استجابة لتطلّع كثير من المسلمين فى الداخل والخارج لأداء مناسك العمرة والزيارة والصلاة فى المسجد الحرام والمسجد النبوى الشريف.