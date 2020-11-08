الأمم المتحدة تندد بالاعتقال التعسفى لليبيين من شرق البلاد بطرابلس

أفادت قناة "العربية"، بأن الأمم المتحدة نددت، مساء اليوم الأحد، بالاعتقال التعسفى لليبيين من شرق البلاد فى طرابلس.



أفادت قناة "العربية"، بأن الأمم المتحدة نددت، مساء اليوم الأحد، بالاعتقال التعسفى لليبيين من شرق البلاد فى طرابلس. واتهمت الأمم المتحدة مجموعات مسلحة باعتقال ليبيين من شرق البلاد فى طرابلس.

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