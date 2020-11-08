عاجل .. مقتل 4 جنود أمريكيين بعبوة ناسفة على طريق الحسكة فى سوريا

وفى وقت سابق اليوم الأحد، أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان، بسماع دوى انفجارات بمناطق متفرقة فى مدينة درعا، تزامناً مع أصوات إطلاق نار، ناجمة عن سقوط قذائف أطلقتها قوات النظام على مناطق بالمدينة.

يذكر أن قوات الجيش السورى بدأت بالتحشد منذ مساء أمس، وذلك لمداهمة خلايا تنظيم داعش الإرهابى.