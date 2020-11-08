تونس: 25 وفاة و 1588 إصابة جديدة بكورونا

وقالت الوزارة فى بيان، بحسب وكالة الأنباء الأردنية، إن إجمالى عدد الوفيات بالفيروس بلغ 1873، فيما بلغ اجمالى الاصابات منذ بدء الجائحة 71119، مشيرة إلى تسجيل 48103 حالات شفاء من الفيروس.

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