الجزائر تسجل ارتفاعا حادا فى إصابات كورونا

وبحسب "روسيا اليوم"، يرتفع بذلك إجمالى الوفيات بالفيروس إلى 2048، والإصابات إلى 62051. وتماثل 254 شخصا للشفاء فى اليوم الماضى ليرتفع عدد المتعافين إلى 42037، فيما يرقد 63 مريضا فى وحدات العناية المركزة. وتشهد الأيام الأخيرة ارتفاعا مستمرا فى إصابات كورونا ما دفع الحكومة إلى إعادة فرض إجراءات مشددة فى العديد من محافظات البلاد بينها الجزائر العاصمة، فيما شهد اليوم ارتفاعا حادا فى إصابات كورونا.

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