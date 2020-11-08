1111 إصابة جديدة بكورونا فى الإمارات

سجلت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الأحد، 1111 إصابة جديدة بفيروس



سجلت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الأحد، 1111 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالى إلى 142143 إصابة من مختلف الجنسيات. وأعلنت الوزارة فى بيان لها، بحسب وكالة الأنباء الأردنية، شفاء 683 حالة ليرتفع إجمالى المتعافين إلى 138291 حالة.

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