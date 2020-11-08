كردستان العراق: التحالف يسلح لواءين من البيشمركة 

أعلن مستشار عسكري بوزارة شؤون البيشمركة في إقليم كردستان العراق، أن التحالف الدولي ضد "داعش" قرر تسليح لواءين إضافيين تابعين للوزارة بأسلحة أمريكية حديثة ومتطورة.

كردستان العراق: التحالف يسلح لواءين من البيشمركةحزب العمال الكردستاني يشن هجوماً على قوات "البيشمركة" بشمال العراق

وقال عضو اللجنة العليا للإصلاح في الوزارة اللواء الركن بختيار محمد، إن "المشروع هو (البيشمركة في المستقبل) ويضم عدة بنود يقوم التحالف من خلالها بمساعدة الوزارة، وتم العمل على بعض تلك البنود ودخلت حيز التنفيذ، وهناك بند يحتاج تطبيقه إلى اتفاق سياسي".

وأضاف: "من المعلوم أن للاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني قوات، وهذه القوات يجب أن تندرج في عملية التوحيد وإعادة التنظيم بموجب اتفاق سياسي".

وتابع: "أعيد تنظيم الألوية بنظام جديد، وقرر التحالف الدولي تسليحها، ومن المقرر أن يتم في الأيام القليلة القادمة تسليح لواءين آخرين وإعدادهما من قبل التحالف الدولي، وسيتم تزويدهما بأسلحة أمريكية حديثة ومتطورة، ويعد هذا دعما جيدا لقوات البيشمركة".

وأشار محمد، إلى أن "خطوات تطبيق قانون الإصلاح تتضمن مراجعة قوائم الشهداء والمعوقين والمتقاعدين، حيث يبدو أن هناك أشخاصا أحيلوا على التقاعد بصورة غير قانونية وآخرون تم رفع درجة عوقهم".