لبنان يسجل 10 وفيات و1139 إصابة جديدة بكورونا

وكشف تقرير الوزارة، بحسب "روسيا اليوم"، أنه تم تسجيل 10 حالات وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالى للوفيات إلى 723.
وأشار التقرير الى أن عدد الفحوصات المخبرية التى أجريت وصل إلى 1323296، بينها 213269 فحصا فى المطار.
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