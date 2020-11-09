



هنأ الملك سلمان بن عبد العزيز ملك السعودية ، وولى العهد محمد بن سلمان ، مساء اليوم الأحد، جو بايدن، وكامالا هاريس، بعد فوزهما بمنصبى الرئيس ونائب الرئيس، فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الملك سلمان وولى العهد يهنئان بايدن وهاريس للفوز فى الانتخابات الأمريكية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.