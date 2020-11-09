مصرع 11 من قوات الأمن فى العراق فى هجوم داعشى

ووفقا لـ"سكاى نيوز"، قال مصدر أمنى إن "تنظيم داعش هاجم برج المراقبة وقتل خمسة من الحشد (الشعبي) وستة أشخاص من المنطقة أتوا للمساعدة فى صد الهجوم". وفقا لفرانس برس. وأكد مصدر طبى هذه الحصيلة، مضيفا أن ثمانية جرحى نقلوا أيضا إلى أحد مستشفيات بغداد. وقال المصدر الأمنى إن الهجوم بدأ "بإطلاق قنابل يدوية على برج مراقبة للحشد العشائرى من قبل عناصر من تنظيم داعش". ولم تتبن أى جهة بشكل رسمى حتى الآن هذا الهجوم الليلى.

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