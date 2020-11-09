المغرب يسجّل 4596 إصابة بفيروس كورونا

سجّل المغرب 4596 إصابة جديدة بفيروس



سجّل المغرب 4596 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 75 حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالى عدد الإصابات إلى 256 ألفا و781. وأوضحت وزارة الصحة المغربية، أن إجمالى حالات الشفاء وصل إلى 209 آلاف و801، فيما ارتفع مجموع الوفيات إلى 4272 وفاة.

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