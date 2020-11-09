وذكرت الإذاعة الموريتانية، مساء الأحد، نقلا عن بيان للوزارة، أنها توصلت لهذه النتيجة بعد إجراء 221 فحصا ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات المؤكدة فى البلاد حتى الآن إلى 7814 حالة، منها 7479 حالة شفاء، و165 وفاة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا فى موريتانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.