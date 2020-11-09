مؤتمر دولي في المملكة حول المنجز العربي اللغوي والأدبي في الدراسات الأجنبية

ينظم قسم اللغة العربية وآدابها، بجامعة الملك سعود بالاشتراك مع جائزة الملك فيصل العالمية، يوم غد الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الدولي الثالث افتراضيًا بعنوان "المنجز العربي اللغوي والأدبي في الدراسات الأجنبية"، ويستمر لمدة ثلاثة أيام.

ويهدف المؤتمر إلى التعريف بالدراسات الأجنبية التي تناولت المنجز العلمي للباحثين المستعربين في المجالين اللغوي والأدبي للغة العربية.

وتتناول محاوره الدراسات المقارنة في اللغة العربية والأدب، والدراسات اللغوية، المتصلة بالنحو والصرف والمعالج قديمًا وحديثًا.

وأوضح الأمين العام لجائزة الملك فيصل الدكتور عبدالعزيز السبيل، أن مشاركة الجائزة في تنظيم المؤتمر تأتي انطلاقًا من عناية الجائزة بتسليط الضوء على الجهود العلمية اللغوية والأدبية التي أنجزت باللغات الأخرى، مشيرًا إلى أن موضوع جائزة الملك فيصل للغة العربية والأدب لهذا العام 2020 هو "الدراسات اللغوية العربية باللغات الأخرى"، أما الجانب الأدبي فهو موضوع الجائزة للعام 2022 ، وعنوانه "دراسات الأدب العربي باللغة الإنجليزية"، حيث تتجه الجائزة، عبر اختيار موضوعاتها مستقبلا إلى إبراز جهود المستعربين في دراسة الأدب العربي في اللغات الحية، مما يحقق ربط الباحث العربي بهذه الجهود العالمية، والاستفادة من الرؤى العلمية والنقدية المختلفة التي يقدمها باحثون من ثقافات أخرى، مساهمة في خدمة لغتنا العربية وآدابها.

ويشارك في المؤتمر أربعة وأربعون باحثًا وباحثة، من بلاد عربية وأجنبية، وسيكون الحضور متاحًا لجميع الراغبين، عبر منصة زوم، كما سيتم طباعة بحوث المؤتمر وإتاحتها إلكترونيًا عبر موقع جائزة الملك فيصل، وقسم اللغة العربية، خلال الأيام القادمة إن شاء الله.