قرقاش: إيران وتركيا أصبحتا متشابهتين في دعم الميليشيات المتطرفة

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش اليوم الاثنين، أن الأسلحة الإيرانية ما زالت تتدفق إلى اليمن وتدعم الميليشيات، في حين تعزز تركيا من دور الجماعات المسلحة والميليشيات المتطرفة في ليبيا مستغلة الفراغ الأمني على الأرض .
وأعتبر قرقاش، حسبما أفادت قناة "العربية " الإخبارية ـ أنه يتعين على الدول احترام السيادة الوطنية لبعضها بعضا، مضيفا "أن إيران وتركيا أصبحتا متوائمتين في المنطقة بصورة أكبر عبر استخدام التدخل الخارجي كأداة لتطبيق أجندتهما التوسعية " .
وقال الوزير الإماراتي ـ خلال ملتقى أبوظبي الاستراتيجي ـ إن الأسلحة الإيرانية ما زالت تتدفق إلى اليمن وتدعم الميليشيات، في حين تعزز تركيا من دور الجماعات المسلحة والميليشيات المتطرفة في ليبيا، مستغلة الفراغ الأمني على الأرض .
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