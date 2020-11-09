البرلمان العربي يشيد بالإجراءات القانونية والاحترازية والأقبال المتميز في المرحلة الثانية لانتخابات...

أشاد وفد البرلمان العربي المشارك في متابعة انتخابات مجلس النواب المصري (المرحلة الثانية)، بالإجراءات القانونية والاحترازية والإقبال المتميز للناخبين في مصر خلال يومى الاقتراع. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الوفد، اليوم الإثنين، برئاسة حسن البرغوثي نائب رئيس البرلمان العربي رئيس الوفد؛ لإعلان تقرير البرلمان بشأن ملاحظات بعثة البرلمان العربي عن مجريات العملية الانتخابية، وفقا لما تم رصده ميدانيا خلال يومى التصويت.

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