التحالف: اعتراض مسيرة حوثية مفخخة أطلقتها الميليشيات نحو السعودية

ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، قال العقيد الركن تركى المالكى، المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن، إن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم الإثنين، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة، أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية فى المملكة.

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