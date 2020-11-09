عاجل.. مقتل 9 أشخاص فى انفجار عبوة ناسفة بمحافظة صلاح الدين

قتل اثنين من الحشد العراقى، اليوم الإثنين، فى انفجار عبوة ناسفة بمحافظة صلاح الدين، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "العربية" منذ قليل.



قتل اثنين من الحشد العراقى، اليوم الإثنين، فى انفجار عبوة ناسفة بمحافظة صلاح الدين، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "العربية" منذ قليل. فيما أشارت صحيفة "العراق" الإلكترونية إلى مقتل 9 من حشد التركمان وشرطة النفط فى طوز خرماتو التابعة لمحافظة صلاح الدين.

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