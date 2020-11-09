الأسد : عودة اللاجئين أولوية وعقوبات الغرب العقبة الأكبر

وخلال مكالمة عبر الفيديو مع نظيره الروسى فلاديمير بوتين، قبل يومين من مؤتمر تستضيفه دمشق بدعم من موسكو لبحث مسألة إعادتهم، قال الأسد إن قضية اللاجئين هى "الأولوية رقم واحد خلال المرحلة المقبلة، خصوصًا بعدما تم تحرير جزء كبير من الأراضى وانحسار رقعة المعارك على الرغم من استمرار الإرهاب".

وحسبما ذكرت "فرانس برس"، اعتبر الأسد أن العقوبات هى "العقبة الاكبر" أمام عودة اللاجئين "بالاضافة إلى بقاء الإرهاب فى بعض المناطق التى يفترض أن يعودوا إليها هى الحصار على سوريا"، فى إشارة إلى العقوبات التى تفرضها دول غربية على بلاده، وعلى رأسها الولايات المتحدة.

وعلّق آمالاً على الجهود الروسية لناحية "إمكانية تخفيف أو رفع أو إزالة هذا الحصار"، موضحًا أن إعادة اللاجئين "بحاجة إلى تأمين الحاجات الأساسية الضرورية لمعيشتهم كالمياه والكهرباء والمدارس.. بالإضافة إلى موضوع تحريك الاقتصاد".

وتنظم دمشق بدعم روسى، مؤتمرًا حول عودة اللاجئين إلى بلادهم يومى الأربعاء والخميس المقبلين، إلا أنه لم تتضح حتى الآن الجهات المشاركة فيه.

وأشارت التقارير الأولية إلى أن لبنان المجاور الذى يستضيف نحو مليون ونصف مليون لاجئ، سيرسل وزير الشؤون الاجتماعية فى حكومة تصريف الأعمال رمزى مشرفية، ممثلاً عنه. كما سيحضر المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية فى سوريا عمران رضا، المؤتمر بصفة "مراقب".