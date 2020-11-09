الأردن : 5665 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وأفادت وزارة الصحة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، بأن الإصابات الجديدة 3147 حالة فى عمّان، و631 حالة فى الزرقاء، و581 حالة فى إربد، منها 144 حالة فى الرمثا، و279 حالة فى الكرك، و231 حالة فى جرش، و186 حالة فى العقبة، و172 حالة فى معان، منها 42 حالة فى البترا، و170 حالة فى البلقاء، و89 حالة فى الطفيلة، و79 حالة فى المفرق، و66 حالة فى مأدبا، و34 حالة فى عجلون.

وأشارت رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، إلى أن عدد الحالات التى أُدخِلت اليوم للعلاج فى المستشفيات المعتمدة بلغ 271 حالة، فيما غادرت 225 حالة المستشفيات بعد شفائها، وأن إجمالى عدد الحالات التى تتلقّى العلاج فى المستشفيات حاليّاً بلغ 1999 حالة، منها 411 حالة على أسرّة العناية المركزة.