لتأخر سقوط المطر.. الأوقاف الجزائرية تدعو لاقامة صلاة الاستسقاء

وقال بيان للوزارة، اليوم الاثنين، إنه تم إصدار تعليمات إلى مديرى الشؤون الدينية والأوقاف عبر كل الولايات الجزائرية ومن خلالهم إلى السادة الأئمة تدعوهم فيها إلى إقامة صلاة الاستسقاء نظرا لتأخر سقوط الأمطار يوم السبت المقبل من التاسعة صباحا مع إمكانية تكرارها متى دعت الحاجة إلى ذلك.
ودعت الوزارة الأئمة، إلى الحديث فى خطبهم وتوجيهاتهم عن ترسيخ ثقافة ترشيد استعمال المياه والمحافظة على الثروة الغابية باعتبارهما عاملا مهما فى الإنتاج والتنمية، خاصة عقب الحرائق الأخيرة التى شهدتها بعض الولايات.
وشددت الوزارة على ضرورة احترام التدابير الوقائية من فيروس كورونا والالتزام بها أثناء أداء صلاة الاستسقاء.
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