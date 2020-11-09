جوتيريش يدعو لإنجاح الحوار الليبى والالتزام بقرار حظر استيراد الأسلحة

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، المجتمع الدولى لتقديم كافة سبل الدعم لإنجاح الحوار الليبى، الذى تستضيفه تونس وانطلقت فعالياته اليوم الاثنين، حسبما أفادت بوابة "إفريقيا الإخبارية".





وقال جوتيريش، فى كلمة مسجلة أذيعت خلال الملتقى، اليوم الاثنين : "إن الملتقى السياسى الليبى المنعقد فى تونس يمثل فرصة لحل خلافات الليبيين، فمستقبل ليبيا أكبر من أى خلافات حزبية، والكرة الآن لتحديد مستقبل ليبيا باتت بين أيدى المشاركين فى الملتقى". وأضاف : "هذا الاجتماع ليس لاختبار مدى عزم المشاركين فيه، وإنما للتوصل إلى حل للأزمة فى البلاد، فالآن حان دوركم لتحقيق دولة تطبق فيه الشرعية الديمقراطية، وتحترم فيها المؤسسات". وتابع : "يجب الالتزام بقرار حظر استيراد الأسلحة، والأمم المتحدة على أتم الاستعداد لدعم مستقبل الليبيين، بما يحقق الأمن والاستقرار لهم".

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