إسقاط مروحية روسية فوق أرمينيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم (الاثنين)، إسقاط مروحية من نوع “مي-24” تابعة لقواتها فوق أرمينيا قرب الحدود مع أذربيجان؛ ما أدى إلى مقتل فردين من الطاقم وإصابة الثالث.
وأوضحت الوزارة في بيان أوردته “سبوتنيك” أن المروحية “تعرضت في حوالي الساعة 17:30 بتوقيت موسكو لإطلاق نار من الأرض من منظومة دفاع جوي متنقلة”.
وأضافت أن الحادث وقع خلال مرافقة المروحية قافلة سيارات للقاعدة العسكرية الروسية الـ102 في أراضي جمهورية أرمينيا، في المجال الجوي قرب بلدة إيرساخ قرب الحدود مع جمهورية نخجوان ذاتية الحكم التابعة لجمهورية أذربيجان.
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