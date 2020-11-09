الجزائر تسجل 642 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

وكشف الناطق الرسمى للجنة رصد ومتابعة وباء فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار اليوم، بحسب وكالة الأنباء السعودية، عن وفاة 14 شخصًا متأثرين بـ"كوفيد-19" خلال نفس الفترة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالى إلى 2062 وفاة، مشيراً إلى تسجيل 288 حالة شفاء، ليبلغ عدد المتعافين 42325 حالة.

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