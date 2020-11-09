المبعوثة الأممية : نحن على مشارف ليبيا جديدة

وفى افتتاح ملتقى الحوار الليبى فى العاصمة تونس، اليوم الإثنين، قالت وليامز: "نحن على مشارف ليبيا الجديدة بعد سنوات من الشد والجذب والحروب والأزمات".
ومن المقرر أن تبدأ أولى جلسات الحوار بين الفرقاء الليبيين فى العاصمة التونسية، بوساطة الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، فى مسعى للتوصل إلى تفاهمات لإنهاء النزاع فى هذا البلد والترتيب لوضع مؤسسات الحكم الدائمة.
كما نوهت وليامز، إلى أن الطريق لن يكون مفروشًا بالورود، إلا أن اتفاق وقف إطلاق النار أسهم فى تهيئة الأجواء قبل الحوار الذى يستند إلى قرار مجلس الأمن رقم 2510 لسنة 2020، وإلى تبنى نتائج مؤتمر برلين حول ليبيا.
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