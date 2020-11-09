الحوار الليبى يدعو لانتخابات مبكرة .. ويعطى مهلة للالتزام بالمسار الدستورى

دعت مسودة الحوار السياسى الليبى، المنعقد فى تونس، والذى بدأ اليوم الاثنين، لإنهاء المرحلة التمهيدية فى ليبيا بانتخابات رئاسية وبرلمانية وفقا للقاعدة الدستورية، وإعطاء مهلة 60 يوما لالتزام المؤسسات بالمسار الدستورى، حسبما أفادت قناة "الحدث".





وجاء فى مسودة الحوار السياسى: "فى حال لم يتم الاتفاق على المسار الدستورى خلال 7 أشهر يعود لملتقى الحوار السياسى تقديم الصيغة الملائمة لإنجاز قاعدة دستورية للانتخابات". وأضاف: "التزام المؤسسات المعنية بالمسار الدستورى بالتنسيق والتشاور لإنجاز العملية الدستورية فى مدة لا تتجاوز 60 يوما من بدء المرحلة التمهيدية". وتابع "يتم العمل على تفعيل قانون العفو العام والعودة الآمنة للمبعدين والنازحين". وشدد الحوار الليبى على أنه "يجب أن تحرص الحكومة على ترشيد النفقات العامة والالتزام بمبادئ المسؤولية المالية والشفافية ومكافحة الفساد".

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