الجزائر تسجل 642 إصابة و14 وفاة جديدة بكورونا 

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم الاثنين، عن تسجيل 642 إصابة و14 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة. الجزائر تسجل 642 إصابة و14 وفاة جديدة بكوروناتشديد إجراءات مكافحة كورونا في الجزائر وتأجيل الدراسة بالجامعات

وحسب الناطق باسم لجنة متابعة ورصد وباء كورونا في الجزائر، ارتفع إجمالي الإصابات إلى 62693 حالة. وأشار إلى تسجيل 14 وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي الضحايا إلى 2062. وأكد شفاء 288 شخصا، ليرتفع عدد المتماثلين للشفاء إلى 42325.

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