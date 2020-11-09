العراق: مقتل شرطى فى انفجار فى كركوك

أكد مصدر فى الشرطة العراقية، اليوم الإثنين، مقتل أحد عناصر الشرطة وإصابة آخر جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية تابعة لشركة غاز الشمال فى محافظة كركوك، شمال العاصمة بغداد.





ووفقًا لوسائل إعلام عراقية، قال مصدر فى قيادة شرطة كركوك، إن عبوة ناسفة انفجرت لدى مرور دورية تابعة لشركة غاز الشمال فى قرية "پلكانه" النفطية، الواقعة بين قضائى طوز خورماتو وكفرى جنوب شرقى كركوك، ما أسفر عن مقتل شرطى وإصابة آخر بجروح. كما قتل اثنان من عناصر الحشد الشعبى، وأصيب 5 آخرون بجروح، اليوم الإثنين، جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت دوريتهم فى قضاء طوز خرماتو غربى كركوك.

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