السعودية : انتزاع 1320 لغمًا حوثيًّا من أراضى اليمن

تمكن مشروع "مسام" السعودى لتطهير الأراضى اليمنية من الألغام من انتزاع 1320 لغمًا مضادًا للأفراد والدبابات، زرعتها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، خلال الأسبوع الأول من نوفمبر الجارى.





وفى بيان له، اليوم الإثنين، ذكر مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام"، إنه "تمكن خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر 2020، من انتزاع 1320 لغمًا، منها 10 ألغام مضادة للأفراد، و441 لغمًا مضادة للدبابات، و862 ذخيرة غير متفجرة، و7 عبوات ناسفة".

وبحسب البيان، بلغ إجمالى الألغام المنتزعة منذ بداية المشروع حتى الآن 196.591 لغمًا زرعتها الميليشيات الحوثية الانقلابية فى أرجاء اليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن، سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

وكان مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام لتطهير الأراضى اليمنية من الألغام"، قد أعلن أنه تمكن خلال الأسبوع الرابع من شهر أكتوبر 2020، من انتزاع 1.254 لغمًا، منها 9 ألغام مضادة للأفراد و105 ألغام مضادة للدبابات، و1.139 ذخيرة غير متفجرة، وعبوة ناسفة واحدة.

ويسعى مشروع "مسام" إلى تطهير الأراضى اليمنية من الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، وتدريب كوادر وطنية يمنية على نزع الألغام، ووضع آلية تساعد اليمنيين على امتلاك خبرات مستدامة فى هذا المجال.

واعتمدت ميليشيات الحوثى منهجية استخدام الألغام والمتفجرات بكافة صنوفها منذ انقلابها على السلطة الشرعية فى سبتمبر 2014، ما جعل اليمن من أكبر حقول الألغام على وجه الأرض، بحسب التقارير الحقوقية.