عاجل .. وزير العمل فى الحكومة الجزائرية يعلن إصابته بكورونا

يذكر أن الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، يخضع حاليا لفحوصات طبية معمقة فى أحد المستشفيات الألمانية، بعد إصابته بفيروس كورونا، فيما أعلنت الرئاسة الجزائرية أن حالته الصحية مستقرة ولا تدعو للقلق.

وكانت الرئاسة الجزائرية أعلنت يوم الأربعاء 28 أكتوبر الماضى، نقل الرئيس تبون، إلى ألمانيا لإجراء "فحوصات طبية معمقة بناء على توصية الطاقم الطبى".