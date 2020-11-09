ضربت المعلمة حصة عطالله الخضيري منسوبة الابتدائية السادسة عشر بمحافظة الزلفي، أروع الأمثلة بالتفاني والإخلاص لأداء رسالتها التعليمية للطالبات ومتابعة الدروس والواجبات، من داخل إحدى المستشفيات، والتي ترافق شقيقتها المنومة فيه في العاصمة الرياض.
وفي سياق متصل، ذللت منصة مدرستي المعوقات وقربت المسافات، لتتمكن وزارة التعليم، بكفاءة وفعالية، وفق أكفأ درجات الجودة التعليمية التقنية، لبناء جيل متسلح بالعلم والمعرفة , لتحقيق الجودة في التعليم وفق رؤية المملكة 2030 .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “الخضيري” تضرب أروع الأمثلة لأداء رسالتها التعليمية للطالبات ومتابعة الدروس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.