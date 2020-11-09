خادم الحرمين يؤكد لميركل موقف المملكة الذي يدين بقوة الرسوم المسيئة للرسول

الخليج – واس : تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفياً اليوم الاثنين، من مستشارة جمهورية ألمانيا الاتحادية أنجيلا ميركل، اتفق الجانبان خلاله على ضرورة التصدي لكافة أشكال التطرف والإرهاب.
وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ودعم الجهود المبذولة لإنجاح أعمال قمة العشرين التي تستضيفها المملكة هذا الشهر.
وأكد خادم الحرمين الشريفين، على إدانة المملكة واستنكارها الشديد للعمليات الإرهابية التي تم ارتكابها مؤخراً في فرنسا والنمسا.
كما أكد على موقف المملكة الذي يدين بقوة الرسوم المسيئة للرسول ﷺ، وأن تكون حرية التعبير قيمة أخلاقية تنشر الاحترام والتعايش بين الشعوب لا أداة لإشاعة الكراهية والصدام الثقافي والحضاري.
وأشار خادم الحرمين الشريفين إلى أهمية تعزيز التقارب بين أتباع الأديان والحضارات، ونشر قيم التسامح والاعتدال، ونبذ كافة أشكال الممارسات التي تولّد الكراهية والعنف والتطرف.
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