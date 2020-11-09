السفير السعودى بالقاهرة يبحث مع نظيره المجرى تعزيز التعاون المشترك

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين بمصر، مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلى، بمكتبه بمقر السفارة، اليوم الإثنين، سفير جمهورية المجر لدى مصر أوندراش إيمرا كوفاشى.





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