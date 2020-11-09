لبنان.. إصابات كورونا تلامس المئة ألف

اقترب عدد إصابات فيروس كورونا في لبنان من المئة ألف حالة، في وقت تسعى السلطات لاحتواء موجة قاسية من الوباء عبر خطة إغلاق شاملة تستمر 15 يوما.
وأعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية في تقريرها اليومي عن تسجيل 1119 إصابة جديدة، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات إلى 95355 حالة.
كما أفادت الوزارة بتسجيل 9 حالات وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 732
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