محمد بن سلمان والاستشراف السياحي والتقني

لقد أصبح من المألوف اقتران إسم الأمير محمد بن سلمان بكل مجريات التغيير الحاصلة في مجتمعنا على مختلف الصعد وأخصّ بالذكر الصعيدين السياحي والتقني اللذان يعتبران من أهم مرتكزات رؤيته الطموحة ٢٠٣٠ إن لم يكونا الأهم حيث أننا نرى كيف يُولي سموّه اهتمام بالغ لهاذين الأمرين ويُسخّر من أجل تحسينهما والدعاية لهما موارد اقتصادية مادية ضخمة، كل ذلك من أجل تحقيق غايته التي أعلن عنها ضمن برنامج رؤيته الطموحة والتي تتمثل في جعل السعودية أحد أهم بلدان العالم في هاذين المجالين تحديداً ولقد بدأت ملامح تحقيق هذه الطموحات تظهر بل وتنفذ قبل حتى موعدها النهائي المعلن في أجندة “رؤية ٢٠٣٠”.

فمثلاً في المجال التقني بدأ وبشكل حثيث ومتسارع تأسيس البنية التحتية المتعلقة بإحدى رموز هذه الرؤية والتي أطلق عليها لقب مدينة “نيوم” أو كما تكتب بالإنجليزية (NEOM) والتي تتشارك مع السعودية فيها كلٌ من دولتيّ الأردن ومصر وفي لمحة سريعة عن سبب اختيار هذا الأسم فذلك يعود لترجمته الانجليزية المشار إليها أعلاه حيث قُسمت هذا الكلمة إلى جزأين، الأول يشمل حروف (NEO) التي تعني في الإغريقية كلمة “جديد”، والثاني حرف (M) منفصلًا في إشارة رمزية لكلمة “مستقبل” ككلمة مستوحاة من اللغة العربية، أي أن (NEOM) كاملة تعني “المستقبل الجديد” ومشروع إنشاء هذه المدينة يُعد الأضخم من نوعه في تاريخ منطقتنا ممّا جعل منه العمود الفقري والركن الأساس لإنجاز بقية مشاريع رؤية سموّه الطموحة خاصة فيما يتعلق بالصعيد التقني والاقتصادي ومن الجدير بالذكر بأن هذه المدينة تتميز بعدة مميزات منها موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يقع في أقصى شمال غرب السعودية والذي من شأنه الربط بين ثلاث قارات مختلفة وهي أسيا وأوروبا وأفريقيا وهذا الأمر متى ما تحقق سيكون أول إنجاز من نوعه عالمياً.

أما على الصعيد السياحي فلقد أُحرزت في مجاله الكثير من التحسينات والمبادرات التي جعلت من تفعيل السياحة الداخلية مؤخراً سياحة جاذبة ورمز نفخر ونفاخر به وتتنوع الاهتمامات والمشاريع المرتبطة بهذا الجانب حيث أقيمت العديد من المشاريع المهمة الواعدة بمستقبل مبهر لهذه البلاد وأهلها متى ما تم منحها الاهتمام الذي تستحقه إعلامياً ولعل أبرز معالم هذا التوجه كان البدء في تنفيذ مشروع “القدّية” والذي هو مشروع ترفيهي رياضي ثقافي سعودي يشتمل على حوالي خمسة وأربعون مشروع داخله وتعود تسميته بهذا الأسم نسبةً لمنطقة القدّية الواقعة جنوب غرب مدينة الرياض والتي تتميز بمظاهر طبيعية خلابة ومظاهر تاريخية ملهمة تجعلها منطقة جذابة للجميع ومن بينهم محبي التراث والآثار وذلك لإنفراد هذه المنطقة بعناصر تراثية وأثرية جمّة وكذلك تتمتع بإطلالة صحراوية مميزة تجعل من كل هذه العوامل مجتمعة تؤذن بأن مشروع “القدّية” عند اكتماله سيكون من أهم الوجهات السياحية السعودية بل والاقليمية إن لم يكن العالمية.

أخيراً ما يجب قوله أن مثل هذه المشاريع الطموحة والتي هي إحدى تفرعات رؤية سمو الأمير محمد بن سلمان والذي لولا الله ثم هو لما كان بالإمكان حتى الحلم بإمكانية تحقق هكذا طموحات ومن نافلة القول أنه أيضاً ما كان بإمكان الأمير محمد تحقيق كل ذلك لولا الدعم المباشر من والده ووالدنا جميعاً خادم الحرمين الشريفين الأمر الذي يدفعنا دفعاً لتأييد هذه الطموحات والآمال التي نستشرف فيها بإذن الله متى ما تحققت، أن تجعل السعودية من أهم مراكز القوى السياحية والتقنية في العالم وهذا يُحتّم علينا أولاً شكر الله على هذه النعم التي أنعم الله بها على بلادنا وثانياً شكر الله أيضاً على نعمة القيادة الحكيمة المدركة لكيفية تسويق سمعة بلدها الإيجابية والعمل على جعلها في مصاف الدول المتقدمة في شتى الصُعد.

كتبه: احمد بني قيس