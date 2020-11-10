العاهل السعودى يؤكد لميركل رفضه للرسوم المسيئة والعمليات الإرهابية

شدد العاهل السعودى الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الاثنين، على موقف المملكة الذى يدين بقوة الرسوم المسيئة للرسول -صلى الله عليه وسلم-، وأن تكون حرية التعبير قيمة أخلاقية تنشر الاحترام والتعايش بين الشعوب لا أداة لإشاعة الكراهية والصدام الثقافى والحضارى.





كما أكد خادم الحرمين الشريفين، على إدانة المملكة واستنكارها الشديد للعمليات الإرهابية التى تم ارتكابها مؤخراً فى فرنسا والنمسا. جاء ذلك خلال اتصال هاتفى تلقاه خادم الحرمين الشريفين من مستشارة جمهورية ألمانيا الاتحادية أنجيلا ميركل، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس". وجرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها فى مختلف المجالات، ودعم الجهود المبذولة لإنجاح أعمال قمة العشرين التى تستضيفها المملكة هذا الشهر. واتفق الجانبان خلال الاتصال، على ضرورة التصدى لكافة أشكال التطرف والإرهاب. وأشار خادم الحرمين الشريفين، إلى أهمية تعزيز التقارب بين أتباع الأديان والحضارات، ونشر قيم التسامح والاعتدال، ونبذ كافة أشكال الممارسات التى تولد الكراهية والعنف والتطرف.

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