فتح صناديق الاقتراع فى الأردن لانتخاب أعضاء مجلس النواب

وقالت الهيئة المستقلة للانتخاب، فى بيان أصدرته إن عدد الناخبين وفق الجداول النهائية للانتخابات النيابية للمجلس التاسع عشر بلغ (4,647,835) ناخبا، منهم (2,200,456) ذكور و(2,447,379) إناث.

وتجرى الانتخابات وفق ظروف صحية استثنائية، بسبب تفشى فيروس كورونا فى المملكة، إذ بلغ عدد الإصابات الإجمالى منذ بدء الجائحة فى مارس الماضى 114986 إصابة، فيما وصلت أعداد الوفيات إلى 1295 حالة.