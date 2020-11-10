رئيس وزراء إثيوبيا لا يرفض الدعوات الدولية للهدوء وسط صراع تيجراي

قالت متحدثة باسم رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اليوم الثلاثاء، إنه لا يرفض الدعوات الدولية للهدوء وسط تصاعد الصراع في إقليم تيجراي المضطرب بعدما عبر كثيرون عن قلقهم من انزلاق البلاد لحرب أهلية.
وفي رد بالبريد الإلكتروني على طلب للتعليق على رواية دبلوماسي أن أبي ”لا يستمع لأي شخص“، قالت المتحدثة بيلين سيوم: ”رئيس الوزراء لا يرفض (دعوات) أحد. لقد أقر وعبر عن امتنانه للمخاوف التي بدت. ومع ذلك، إثيوبيا دولة ذات سيادة وستتخذ حكومتها في النهاية قرارات لصالح البلاد وشعبها على المدى الطويل“.
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