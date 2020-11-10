حساب المواطن يُعلن إيداع الدعم المخصص لشهر نوفمبر

أعلن برنامج حساب المواطن ، بدء إيداع الدعم المخصص لشهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم في البرنامج. وأوضح البرنامج أن عملية الإيداع للدفعة الـ36 ستستمر حتى نهاية اليوم (الثلاثاء) بإذن الله.

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