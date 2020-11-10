اقتصاد السعودية ينكمش 4.2% على أساس سنوى فى الربع الثالث من العام

أظهرت بيانات حكومية اليوم الثلاثاء، أن اقتصاد السعودية انكمش 4.2 بالمئة في الربع الثالث مقارنة به قبل عام، في انكماش أصغر مقارنة مع الربع الثاني حين تأثر الاقتصاد سلبا جراء إغلاقات العزل العام المرتبطة بفيروس كورونا.
وكانت قد أغلقت معظم أسواق الأسهم في الشرق الأوسط على ارتفاع أمس الاثنين مقتفية أثر مكاسب لأسعار النفط والأسهم العالمية وقاد المؤشر السعودي الاتجاه الصعودي.
وارتفع خام برنت 3.33 دولار ما يعادل 8.4 بالمئة إلى 42.78 دولار للبرميل بعدما قالت فايزر إن لقاحها الخاص بكوفيد-19 فعال للغاية وذكرت السعودية أن اتفاق أوبك+ بشأن تخفيضات إنتاج النفط يمكن تعديله لتعويض ضعف الطلب وزيادة الإمدادات.
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