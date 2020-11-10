المالية تنفي علاقتها بمقطع متداول يزعم تقديم إعانة سنوية للأرامل

علقت وزارة المالية على مقطع فيديو متداول، يزعم تقديم الوزارة إعانة سنوية للأمهات الأرامل التي تعول أطفالًا. وأكدت الوزارة أنه ليس لها أي علاقة بالإعلان المنشور، منوهة بأنه يتم نشر الإعلانات والأخبار الخاصة بوزارة المالية عبر موقعها الإلكتروني وقنوات التواصل الرسمية. جاء ذلك رداً على استفسار عدد من المغردين حول حقيقة المقطع المتداول بشأن صرف الوزارة إعانة سنوية للأرامل التي تعول أطفالا.

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