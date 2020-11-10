الخطوط الملكية المغربية تفرض على ركابها إجراءات جديدة للدخول إلى فرنسا

أعلنت شركة الخطوط الملكية المغربية (لارام)، أنه على الركاب المتوجهين إلى فرنسا بدءا من بعد غد الأربعاء، ضرورة الحصول على شهادة تفيد خلو المسافر من فيروس كورونا شريطة أن يتم إجراء التحاليل والاختبارات قبل مدة لا تتجاوز 72 ساعة (حسب تاريخ إصدار نتيجة الاختبار).





وذكرت الشركة فى بيان اليوم، أن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 11 سنة معفون من هذا الاختبار، موضحة أن هذه الإجراءات تأتى إثر قرار السلطات الفرنسية المتعلق بالإجراءات الجديدة الخاصة بالدخول إلى أراضيها. من جهة أخرى، ذكرت الخطوط الملكية المغربية أنه يتوجب على المسافرين المتوجهين إلى فرنسا أن يقدموا بشكل إجبارى، قبل إنهاء إجراءات السفر ، بشهادة رحلة دولية استثنائية من الخارج نحو فرنسا تتضمن قائمة مفصلة بالفئات المصرح لها بالدخول إلى الأراضى الفرنسية، وكذا بأقرار شخصى بالخلو من أعراض الإصابة بكورونا.

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