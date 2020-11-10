وفاة صائب عريقات بكورونا

أعلنت حركة ”فتح“ الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، وفاة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير كبير مفاوضي السلطة الفلسطينية صائب عريقات. وكان عريقات قد أدخل قبل أسابيع لمستشفى ”هداسا عين كارم“ بالقدس المحتلة لتلقي العلاج، بعد تدهور حالته الصحية جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد. وتضاربت الأنباء خلال الفترة الماضية بشأن وفاة عريقات وحالته الصحية،وقال سياسيون فلسطينيون ووسائل إعلام إسرائيلية، إن خضوع صائب عريقات لعملية زرع رئة في الولايات المتحدة عام 2017 أثر بشدة على جهازه المناعي، خصوصا منذ تشخيص إصابته بفيروس كورونا في الثامن من شهر اكتوبر تشرين الأول الجاري.

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