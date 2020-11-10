انطلاق الجولة السادسة من محادثات اللجنة العسكرية الليبية فى سرت

وذكرت البعثة الأممية، أن اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) ستعقد الجولة السادسة من المحادثات خلال الفترة بين 10 وحتى 13 نوفمبر الجارى، وذلك فى مقرها الدائم فى مدينة سرت الليبية.

وأضافت البعثة فى بيان لها، أن هذا الاجتماع يهدف إلى الإسراع فى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع فى 23 أكتوبر فى جنيف واستكمالا للمباحثات التى بدأت الأسبوع الماضى فى غدامس.