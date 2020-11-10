وذكرت البعثة الأممية، أن اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) ستعقد الجولة السادسة من المحادثات خلال الفترة بين 10 وحتى 13 نوفمبر الجارى، وذلك فى مقرها الدائم فى مدينة سرت الليبية.
وأضافت البعثة فى بيان لها، أن هذا الاجتماع يهدف إلى الإسراع فى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع فى 23 أكتوبر فى جنيف واستكمالا للمباحثات التى بدأت الأسبوع الماضى فى غدامس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انطلاق الجولة السادسة من محادثات اللجنة العسكرية الليبية فى سرت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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